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Спорт

Боец MMA объяснил избиение посетителя торгового центра за поцелуй девушки

Избивший посетителя ТЦ в Махачкале боец MMA Магомедов объяснил драку нарушением морали

Кадр: Telegram-канал «Mash Gor»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов объяснил нападение на посетителя торгового центра в Махачкале. Его слова приводит «Матч ТВ».

Магомедов вступил в конфликт, а затем нокаутировал посетителя ТЦ из-за того, что тот прилюдно целовался с девушкой. По словам бойца, его возмутило поведение посетителей. «В Махачкале все равно есть свои какие-то негласные законы, своя мораль», — добавил он.

Магомедов подчеркнул, что не стал бы так реагировать на аналогичное поведение со стороны туристов. Он добавил, что изначально хотел сделать замечание мужчине, однако столкнулся с агрессивным поведением. «Я ему сказать не успел ничего. Он не так это воспринял, видимо. Тоже гордость была. Он меня ударил», — рассказал боец.

Ранее стало известно, что Магомедов избил посетителя ТЦ в Дагестане. После случившегося он направился к сотрудникам охраны и попросил удалить видео с камеры наблюдения.

Магомедов — профессиональный боец. На его счету девять побед в карьере, восемь из которых — нокаутом.

Николай Костюков
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