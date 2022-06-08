Девушке поставили смертельный диагноз после выдавленного на груди прыща

Daily Mail: прыщ на груди 23-летней девушки оказался раковой опухолью

В Великобритании 23-летней девушке поставили смертельный диагноз после того, как она попыталась выдавить на груди прыщ, который оказался раковой опухолью. Историю ее борьбы с редким видом онкологического заболевания рассказало издание Daily Mail.

В декабре 2020 года на тот момент 23-летняя Шивон Харрисон во время переодевания заметила на груди прыщ, от которого попыталась избавиться. Через некоторое время он разросся, а вокруг появился большой синяк.

Испуганная британка отправилась к врачам, но те предупредили, что из-за пандемии COVID-19 очередь на обследование составит более полугода. Тогда Шивон обратилась в частную клинику, но там лишь развели руками, так как не знали, что за шишка растет у нее на груди, и посоветовали сделать биопсию. Согласно ее результатам ей поставили диагноз — трижды негативный рак молочной железы II степени с агрессивно растущей опухолью.

Уже через неделю Харрисон перенесла операцию по удалению новообразования. Перед хирургическим вмешательством у нее взяли яйцеклетки на случай, если она станет бесплодной после химиотерапии. «Лечение просто уничтожило меня. Мне было так плохо. Уже после первого сеанса "химии" волосы стали выпадать, а вскоре я потеряла их все. И чтобы быть похожей на себя, я стала носить парик», — делилась эмоциями пациентка.

Несколько курсов химио- и лучевой терапии дали положительный результат, и Шивон избавилась от опухоли. Однако каждые полгода она проходит обследования, так как высок риск рецидива.

«Когда я обнаружила образование, то подумала, что это прыщ, затем — что киста. Я не могла даже предположить, что столкнусь с раком в таком молодом возрасте, — рассказала Харрис. — Я призываю всех женщин обращать внимание на любые изменения в состоянии груди (уплотнение, выделение из сосков, ямочка на груди и так далее) и сразу обращаться ко врачу».

Ранее нефролог Ольга Бердникова рассказала, как свежеотжатый гранатовый сок помогает бороться с раком. Эллаговая кислота в соке препятствует делению раковых клеток в организме, вызывает такое явление, как апоптоз — естественная гибель опухолевых клеток.