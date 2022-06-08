Американские власти разрешат делать из людей удобрения

Bloomberg Law: в штате Нью-Йорк принят законопроект о компостировании человеческих тел

Власти американского штата Нью-Йорк поддержали законопроект о компостирование человеческих тел. Об этом сообщает Bloomberg Law.

Законопроект уже приняла Легислатура (законодательный орган) Нью-Йорка, теперь его должна подписать губернатор штата Кэти Хокул. Если это произойдет, Нью-Йорк присоединится к Вашингтону, Колорадо и Орегону, где уже разрешили делать удобрения из людей.

Авторы законопроекта называют компостирование более экологичным и дешевым способом избавления от тел умерших, чем кремация или погребения. При компостировании останки ускоренно разлагаются в наземных контейнерах, пока не превратятся в почву.

Против закона о компостировании человеческих тел выступила Католическая конференция штата Нью-Йорк. «Хотя наши воззрения в отношении благоговейного и почтительного обращения с человеческими останками разделяют не все, мы полагаем, что у великого множества ньюйоркцев предложенный метод компостирования/удобрения, более подходящий для овощных обрезков и яичной скорлупы, чем для человеческих тел, вызовет, по меньшей мере, дискомфорт», — говорится в заявлении католических епископов штата.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Шанталь Кук завещала компостировать себя после смерти. Ее тело завернут в специальный саван и закопают в лесу, а сверху посадят деревья.