Женщина решила стать удобрением

Жительница Великобритании завещала компостировать себя после смерти. Об этом сообщает издание The Mirror.

«В своем завещании я сказала, что хочу, чтобы меня похоронили самым экологичным методом, который оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду», — объяснила 51-летняя Шанталь Кук (Chantal Cooke). Лучше всего для этого подходит компостирование человеческих тел: умершего заворачивают в саван, поддающийся биологическому разложению, и закапывают в лесу, а сверху сажают деревья. В случае если это будет невозможно, Кук согласна на кремацию.

По словам женщины, ее просьба ничуть не шокировала родственников. Она считает, что, когда люди осознают ущерб, который они наносят планете, компостирование тел станет популярным способом захоронения. «Надеюсь, что по мере углубления понимания нашего влияния на окружающую среду все больше людей начнут выбирать правильный путь и первыми станут религиозные лидеры», — говорит Кук.

В 2017 году сообщалось, что австралиец Фрэнк Скотт завещал после смерти отдать свое тело на исследовательский полигон, где десятки непогребенных трупов разлагаются естественным образом. Он решил пожертвовать тело для нужд науки, потому что врачи много раз спасали ему жизнь.

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