Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами

Австралиец завещал после смерти отдать свое тело на исследовательский полигон, где десятки непогребенных трупов разлагаются естественным образом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

58-летний Фрэнк Скотт (Frank Scott) записался для участия в совместном эксперименте Технологического университета Сиднея и австралийских правоохранительных органов. В настоящее время на огороженном колючей проволокой участке площадью 4,8 гектара у подножия Голубых гор разлагаются 30 непогребенных трупов. Еще 15 тел закопаны на различной глубине. Ученые надеются, что полученные с помощью наблюдений данные упростят идентификацию неопознанных останков и раскрытие преступлений.

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После смерти тело Скотта оставят на полигоне под открытым небом. Через десять лет его останки кремируют и поместят в мемориал при Технологическом университете Сиднея.

Скотт решил пожертвовать тело для нужд науки, потому что врачи много раз спасали ему жизнь. Он с 15 лет служил в военном флоте и армии, воевал на Фолклендах, был ранен во время вооруженного конфликта в Северной Ирландии. После отставки стал военным фотографом Reuters и объездил все горячие точки мира.

Австралиец пережил 15 сердечных приступов, многочисленные операции шунтирования и рак. В 2004 году во время цунами в Юго-Восточной Азии Скотта придавило катером, который волна забросила в его гостиничный номер на третьем этаже. Мужчину спасли, но он лишился половины легкого.

«Доктора столько раз собирали меня по частям. Я сказал жене: "Роза, так я отблагодарю их"», — пояснил он. Скотт считает, что это лучшее решение, которое он принял за всю свою жизнь.

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