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Выявлена роль генетики в иммунитете больных диабетом

ELife: выявлены оказывающие влияние на иммунную защиту диабетиков генетические вариации

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Немецкие и голландские медики выявили роль генетики в иммунитете больных диабетом первого типа. Оказалось, что люди с определенными генетическими вариациями более восприимчивы к этому заболеванию. Результаты исследования описаны в статье в eLife.

Для этого ученые взяли образцы крови у 243 испытуемых с диабетом первого типа в возрасте от 20 до 84 лет. Затем научные сотрудники использовали метод генетического ассоциативного анализа.

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Выяснилось, что некоторые генетические комбинации, определяющие восприимчивость к диабету первого типа, влияют на Т-клетки, которые играют существенную роль в иммунной защите. Кроме того, специалисты заметили, что белок CCR5 может воздействовать на развитие диабета через определенные области генома. Всего было выделено 15 генетических паттернов, которые оказывают влияние на иммунные клетки при этом заболевании. Ученые надеются, что их открытие позволит начать разработку новых методов лечения и препаратов для диабетиков.

В мае 2022 года специалисты из Университета Осло обнаружили, что хлорорганические загрязнители пищи даже в малых количествах могут способствовать развитию диабета первого типа.

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Елена Апазиди
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