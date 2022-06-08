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Спорт

Американские гимнастки захотели отсудить миллиард долларов у ФБР

Симона Байлз и другие гимнастки решили отсудить миллиард долларов у ФБР из-за дела Нассара
Симона Байлз

Симона Байлз. Фото: Saul Loeb / Reuters

Олимпийская чемпионка Симона Байлз и другие гимнастки, ставшие жертвами педофила Ларри Нассара, подали в суд на Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает AP.

К иску присоединились 90 человек, включая других известных гимнасток — Маккейлу Марони и Эли Райсман. Спортсменки решили отсудить миллиард долларов у ФБР, которое, по их мнению, не сумело своевременно отреагировать на сигналы относительно преступной деятельности спортивного врача.

«Пришло время, когда бюро должно ответить за случившееся», — приводит AP слова американской гимнастки Мэгги Николс.

В сентябре 2021-го Байлз давала показания по делу Нассара перед Сенатом США. В ходе слушания она обвинила ФБР в игнорировании жалоб спортсменок на действия педофила.

В январе 2018-го Нассар был осужден на пожизненное лишение свободы за многочисленные эпизоды сексуального насилия над несовершеннолетними. Обвинения против него выдвинули более 140 спортсменок. Кроме того, в декабре 2017-го Нассара приговорили к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Николай Костюков
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