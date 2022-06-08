Япония прокомментировала решение России по морскому промыслу

В МИД Японии заявили, что продолжат консультации с РФ по соглашению о морском промысле

Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов собирается продолжить консультации с Москвой, прокомментировал телеканалу NHK представитель японского МИД.

Представитель ведомства назвал решение РФ «чрезвычайно прискорбным». По его словам, как будто бы подписание документа о технической помощи Сахалинской области являлось предварительным условием для выполнения положений договора.

«Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения», — заявил он, добавив, что представители управления рыболовства страны рассказал телеканалу, что сейчас ведется «подтверждение ситуации через японский МИД».

Ранее Россия приостановила действие разрешения, которое позволяло гражданам Японии вести промысел морских животных у берегов южных Курил. Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, такое решение связано с тем, что японская сторона не выполняла свои обязательства по выплатам, которые полагались по соответствующему соглашению между Токио и Москвой.