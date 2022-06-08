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Бывшая стюардесса раскрыла секрет комфортного путешествия с детьми

Стюардесса Жаклин Уитмор посоветовала не разрешать детям бегать по проходам самолета

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Бывшая стюардесса и эксперт по этикету Жаклин Уитмор (Jacqueline Whitmore) раскрыла туристам секрет комфортного путешествия с детьми. Ее слова приводит The Sun.

В первую очередь специалист посоветовала родителям не менять ребенку подгузник в салоне самолета на глазах у попутчиков, а сделать это в туалетной комнате. Она также добавила, что лучше не разрешать детям бегать взад и вперед по проходам.

Кроме того Уитмор рекомендовала внимательно следить за тем, чтобы ребенок не пинал кресло сидящего перед собой, а если это случится, то немедленно пресечь такое поведение.

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В заключение стюардесса призвала путешественников уважать личные границы попутчиков и соблюдать несколько правил приличия. Например, не класть колени или ступни на впереди стоящее кресло, не вести громких бесед с соседом, а также избегать телефонных разговоров перед взлетом и посадкой. Она добавила, что всегда путешествует с наушниками и никогда не смотрит кино и не слушает музыку в самолете без них.

Ранее в июне британская стюардесса Дианна Кастро (Deanna Castro), проработавшая в крупной авиакомпании 16 лет, назвала четыре главные ошибки пассажиров на борту. Сотрудница авиакомпании заметила, что пассажиры любят высовывать в проход руки или ноги. По ее словам, из-за этой распространенной ошибки, бортпроводники могут споткнуться и получить травму.

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Татьяна Карпова
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Бывшая стюардесса раскрыла секрет комфортного путешествия с детьми
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