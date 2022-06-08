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В ЛНР назвали обещания Зеленского ничего не стоящими

Посол ЛНР в РФ: если Зеленский что-то обещает, то все будет сделано с точностью наоборот

Фото: Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник назвал ничего не стоящими обещания президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Киев разминирует порты для вывоза зерна, то Москва не воспользуется ситуацией в интересах специальной военной операции. По словам Мирошника, обещание России стоит «очень серьезно».

«А вот в обратной стороне, слово Зеленского — оно не просто ничего не стоит, это будет гарантия того, что все будет сделано с точностью наоборот», — добавил посол ЛНР в России.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. За 100 с лишним дней российские войска заняли Херсонскую область, а также часть Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Запад обвиняет Россию в блокировании вывоза зерна из Украины. Киев также утверждает, что в портах заблокированы 1,5 миллиона тонн зерна.

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Алевтина Запольская
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