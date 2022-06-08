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Захарова рассказала о «пещерном методе» Европы

Захарова назвала запрет неба самолету Лаврова «пещерным методом» Европы показать единство
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ» высказалась о ситуации с закрытием воздушного пространства для самолета министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Запись ее выступления опубликована в ее Telegram-канале.

Захарова назвала запрет неба самолету Лаврова «пещерным методом» Европы. По ее мнению, таким образом страны пытались показать единство внутри региона. Представитель ведомства допустила, что таким образом «ряд младонатовцев натравливаются на Сербию»".

«Ситуация по поводу отказа в пролете — это не про нас, это про них. Они пытаются просто показать единство в рядах таким странным, действительно пещерным методом», — рассказала она.

Дипломат добавила, что заблокировать международные контакты Росси невозможно. Она призвала учитывать, что «состоялись визиты Сергея Лаврова, его делегации на Ближний Восток, в Азию, и есть много планов еще». «Про контакты с нашими ближайшим соседями я вообще не говорю, они идут круглосуточно», — подчеркнула Захарова.

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Марина Совина
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