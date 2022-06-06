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Лавров назвал причину отказа западных стран пропустить его самолет в Сербию

Глава МИД Лавров обвинил ЕС в нежелании дать России возможность выразить позицию в Сербии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Брюссель не хотел давать России возможность выразить свою позицию в Сербии по ряду региональных вопросов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр назвал причину отказа западных стран пропустить его самолет в Сербию. «Мы планировали рассмотреть широкую повестку дня: мы хотели поговорить, конечно же, и о быстроразвивающемся стратегическом партнерстве в наших двусторонних отношениях, хотели поговорить и о международных делах, но, видимо, брюссельским кукловодам очень не хотелось в очередной раз предоставить нам площадку для того, чтобы мы в столице Сербии изложили, подтвердили российскую позицию и по проблеме Косово, и по проблеме Боснии и Герцеговины», — указал он.

По словам Лаврова, если визит министра иностранных дел России воспринимается западными странами как «угроза вселенского масштаба», то дела у них «совсем плохи».

Ранее глава российского МИД назвал немыслимым решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить его самолет в Сербию. Он также отметил, что, отказав в пролете его самолету в Сербию, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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