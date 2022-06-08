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Спорт

В России увидели плюсы в уходе легионеров из клубов РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Бесчастных заявил, что футбол очистится после ухода легионеров из РПЛ

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Бывший игрок «Спартака» Владимир Бесчастных увидел плюсы в уходе легионеров из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что из-за отъезда иностранцев резко повысится спрос на российских игроков. «Футбол от этого станет чище. В том плане, что клубы перестанут платить огромные деньги — их надо будет зарабатывать», — пояснил экс-спортсмен.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могли подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Дарья Коршунова
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