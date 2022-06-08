Лавров рассказал о ходе обсуждений по разминированию украинских портов

Лавров заявил, что военные России и Турции обсуждают детали разминирования портов Украины

Военные России и Турции обсуждают детали разминирования портов Украины для вывоза украинского зерна. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку — она маленькая на самом деле — решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Москва ценит усилия Турции по разблокировке вывоза зерна с Украины. При этом министр отметил, что доля украинского зерна в мировом масштабе не является значимой. Также он подчеркнул, что Москва готова обсуждать кризис с поставками украинского зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Киева, Анкары и ООН.