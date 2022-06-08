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Спорт

Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне

Чемпионка UFC Шевченко выразила уверенность, что Петр Ян будет драться за титул еще раз

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко из Киргизии поделилась мнением о россиянине Петре Яне. Интервью со спортсменкой опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журналиста Игоря Лазорина.

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) назвала Яна ярким бойцом, за поединками которого интересно наблюдать. Она выразила уверенность, что россиянин будет драться за титул еще раз и сделает все наилучшим образом.

Шевченко также порассуждала о причинах поражения Яна в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. «Я думаю, что здесь роль сыграло скопление факторов, которые были перед боем. В частности, эмоциональное волнение из-за того, что его секунданты не смогли выехать, не были в его углу», — заключила она.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

11 июня на турнире UFC в Сингапуре Шевченко предстоит поединок против претендентки из Бразилии Тайлы Сантос. Представительница Киргизии защитила чемпионский пояс в наилегчайшем весе шесть раз.

Дарья Коршунова
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