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Врач предостерегла россиян от лечения солнечных ожогов «бабушкиными» методами

Дерматолог Галлямова: лечение солнечных ожогов сметаной только навредит коже

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что «бабушкины» методы лечения солнечных ожогов только навредят коже и не помогут почувствовать себя лучше. В беседе с изданием «Говорит Москва» она призвала россиян воздержаться от них.

Специалистка предостерегла, что ни в коем случае не стоит наносить на обожженные солнцем участки кожи сметану или сок растений. По ее словам, эти народные методы могут вызвать инфекцию или привести к развитию дерматита, что только усугубит ситуацию.

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Вместо народных способов Галлямова посоветовала воспользоваться рекомендованными врачами схемами лечения солнечных ожогов: например, нанести на кожу средства с пантенолом, лучше в виде спрея, чтобы облегчить покраснение, унять зуд и раздражение. Также в качестве первой помощи дерматолог предложила принять антигистаминные или жаропонижающие средства, если у обгоревшего на солнце поднялась температура.

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Наталья Обрядина
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Врач предостерегла россиян от лечения солнечных ожогов «бабушкиными» методами
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