Врач назвал опасность купания в городских водоемах для детей

Врач Шеляпин: наглотавшегося воды при купании в городе ребенка нужно много поить

Врач общей практики Борис Шеляпин назвал инфекции, которые грозят детям с началом купального сезона в городских водоемах. Его цитирует телеканал «Санкт-Петербург».

Прежде всего, купание чревато энтеровирусными инфекциями, предупреждает врач. Они сопровождаются следующими признаками: температура, рвота, расстройство стула и не только. При этом, предостерег Шеляпин, любой городской водоем неизбежно загрязняется из-за плохой очистки стоков, что представляет опасность для пока не умеющих хорошо плавать детей.

Наглотавшегося воды при купании в городе ребенка нужно много поить водой, утверждает врач.

При появлении высокой температуры на фоне признаков расстройства желудочно-кишечного тракта можно дать ребенку жаропонижающие средства, добавил Шаляпин. В крайних случаях, по его словам, необходима госпитализация.

Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал, какие меры предосторожности нужно соблюдать на пляже. Он предупредил, что во время купания в воде редко встречаются кожные заболевания, но в водоемах иногда можно встретить токсины.