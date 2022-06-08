Названы сроки выхода iPhone с USB-C

The Verge: Apple должна выпустить iPhone с USB-C не позднее осени 2024 года

Комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей обозначил сроки внедрения единого порта зарядки для гаджетов, продаваемых в Европе. Об этом сообщает издание The Verge.

Уточняется, что представители комитета достигли договоренности в законопроекте. По соглашению, все смартфоны и прочие электронные устройства, продаваемые на территории Европейского союза, должны быть оснащены разъемом USB-C не позднее осени 2024 года. Члены Европарламента выбрали в качестве единого порта USB-C в конце апреля.

По оценке журналистов издания, закон в первую очередь коснется Apple, которая продолжает выпускать смартфоны с проприетарным разъемом Lightning. В этой связи авторы назвали сроки выхода первого iPhone с универсальным портом — осень 2024 года. Вероятно, им окажется iPhone 16.

«Сегодня мы сделали общее зарядное устройство реальностью в Европе!» — заявил для прессы представитель Европарламента Алекс Агиус Салиба. В сообщении говорится, что внедрение единого стандарта упростит пользование гаджетами. «Правило распространяется на всех и каждого. Он не применяется против кого бы то ни было», — ответил комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон на вопрос о том, является ли новый закон мерой ограничения Apple.

В середине мая журналист Bloomberg Марк Гурман отметил, что Apple начала тестировать смартфон с разъемом USB-C. Основной причиной выпуска iPhone с новым портом Гурман назвал решение Европарламента о выборе USB-C в качестве единого интерфейса для техники.