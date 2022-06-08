Доллар упал ниже 60 рублей

Курс доллара ниже 60 рублей впервые с 26 мая

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 26 мая опустился ниже 60 рублей. По состоянию на 14:18 он торгуется на уровне 59,84 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро опустился ниже 64,5 рубля. Основные российские фондовые индексы растут. Индекс Мосбиржи поднялся до 2325 пункта (плюс 1,5 процента), вернувшись на уровни начала недели, а индекс РТС — до 1228 пункта (плюс 4 процента).

Основными факторами, влияющими на курс российской валюты, остаются значительный торговый профицит и рост цен на нефть. По состоянию на середину дня сорт Brent торгуется на уровне 121 доллар за баррель, что на четыре доллара выше, чем неделей ранее.

Такой уровень российской валюты остается угрозой для бюджета и российской промышленности, поэтому Центробанк постепенно ослабляет административные ограничения. Две недели назад ключевая ставка была снижена до 11 процентов, а порог вывода средств за рубеж вырос.

Кроме того, участникам Московской биржи разрешили короткие продажи, а банкам — продавать валюту населению без ограничений, за исключением американских долларов и евро. Накануне, 7 июня, ЦБ позволил российским экспортерам зачислять выручку на зарубежные счета с условием, что дальше средства переведут в Россию. По оценкам аналитиков, на очередном заседании 10 июня ставка упадет до 10 процентов.

Согласно опросу ЦБ, средний курс рубля по итогам 2022 года составит 75 рублей. К настоящему времени меры, принимаемые регулятором, не позволяют приблизиться к этой цели.