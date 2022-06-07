Российским экспортерам разрешили зачислять выручку на зарубежные счета

Экспортеры получили право зачислять экспортную выручку на счета в зарубежных банках

С 6 июня российские экспортеры получили право зачислять экспортную выручку на счета в зарубежных банках при условии, что в дальнейшем деньги будут переведены в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

«Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам)», — говорится в сообщении. Одновременно в министерстве уточнили, что такая схема возможна только при условии, что впоследствии деньги пойдут в Россию и что экспортная выручка будет продана.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, смягчающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, — доля снижается с 80 до 50 процентов. Исходно требование о продаже 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке было введено в конце февраля на фоне резкого ослабления курса рубля вместе с иными ограничениями, направленными на поддержку российской валюты.