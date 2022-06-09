Посол назвал нелегитимными принятые без России решения Арктического совета

Посол в США Антонов: принятые без России решения Арктического совета будут нелегитимными

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решения, которые Арктический совет примет без участия России, будут нелегитимными и нарушат принцип консенсуса. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

Таким образом он прокомментировал совместное заявление западных участников Арктического совета об «ограниченном» возобновлении его деятельности без российского участия. По мнению дипломата, данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться.

«Эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно», — подчеркнул Антонов. Он напомнил, что российская часть Заполярья занимает около 60 процентов от общей территории региона.« Осуществляется более 70 процентов всей экономической активности высоких широт», — подчеркнул дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил о превращении Арктики в интернациональный театр военных действий.