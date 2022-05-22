В МИД сообщили о тревожной тенденции в Арктике

Посол МИД Корчунов заявил о превращении Арктики в интернациональный театр военных действий

В Арктическом регионе возрастает международная военная активность и происходит интернационализация военной деятельности. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий», — заявил дипломат, комментируя вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и добавил, что происходящее не может не беспокоить ведомство.

Корчунов подчеркнул, что традиционная политика неприсоединения стран к военным союзам долгое время была основой для мира и стабильности в высоких широтах. «Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», — заключил он.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять до года. Заявки переданы генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу послами двух стран.

Впоследствии министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что в зоне ответственности Западного военного округа растет напряженность. По словам министра, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ России. В свою очередь, Турция заявила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс.