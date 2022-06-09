В ДНР сообщили об уничтожении корректирующих обстрелы Донецка пунктов БПЛА

Басурин заявил об уничтожении шести корректирующих обстрелы Донецка пунктов БПЛА

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили шесть украинских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что силы республики ликвидировали пункты управления БПЛА, которые корректировали массированный обстрел Донецка в последние дни.

Басурин добавил, что военнослужащие НМ ДНР также уничтожили четыре украинские реактивные системы залпового огня «Град» и два полевых артиллерийских склада Вооруженных сил Украины.

8 июня украинские войска произвели обстрел центра Донецка. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что попадания снарядов были зафиксированы, в частности, в районе площади Ленина и Дома правительства. Позднее стало известно, что в результате обстрела пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России начал проводить расследование произошедшего 30 мая обстрела Донецка со стороны украинских военных. В результате тех артиллерийских ударов погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток. Также были ранены около 20 человек, повреждены две школы и гимназия. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что эти обстрелы оказались самыми массированными с 2014 года.