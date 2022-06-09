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В ДНР сообщили об уничтожении корректирующих обстрелы Донецка пунктов БПЛА

Басурин заявил об уничтожении шести корректирующих обстрелы Донецка пунктов БПЛА

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили шесть украинских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что силы республики ликвидировали пункты управления БПЛА, которые корректировали массированный обстрел Донецка в последние дни.

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Басурин добавил, что военнослужащие НМ ДНР также уничтожили четыре украинские реактивные системы залпового огня «Град» и два полевых артиллерийских склада Вооруженных сил Украины.

8 июня украинские войска произвели обстрел центра Донецка. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что попадания снарядов были зафиксированы, в частности, в районе площади Ленина и Дома правительства. Позднее стало известно, что в результате обстрела пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России начал проводить расследование произошедшего 30 мая обстрела Донецка со стороны украинских военных. В результате тех артиллерийских ударов погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток. Также были ранены около 20 человек, повреждены две школы и гимназия. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов отметил, что эти обстрелы оказались самыми массированными с 2014 года.

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Алевтина Запольская
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