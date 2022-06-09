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Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам

Юрист Айрапетов счел обязательным признание приговора ДНР наемникам для помощи от их стран

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Чтобы помочь наемникам из Великобритании и Марокко, приговоренным к смерти в Донецкой народной республике (ДНР), власти этих стран обязаны будут признать вынесенное судом решение, считает юрист, член Палаты адвокатов города Москвы. В разговоре с «Лентой.ру» он также оценил шансы Лондона и Рабата повлиять на судьбу осужденных.

Обжалование приговора

Официальные Лондон и Рабат не могут вмешиваться в процесс обжалования смертного приговора, вынесенного судом ДНР наемникам, которые воевали на стороне Украины. Однако такое право есть у самих осужденных или их представителей, отметил Айрапетов.

«Приговор может быть обжалован со стороны непосредственно лиц, которые привлечены к уголовной ответственности. Британское правительство, как и правительство любого другого государства, чьими гражданами они являются, никакого отношения к обжалованию или другим процедурам в рамках указанного дела иметь не могут», — объяснил юрист.

Если мы говорим об обжаловании, то это право у любого подсудимого, даже приговоренного к смертной казни, присутствует, но это право он будет реализовывать от своего имени либо через адвокатов, но не от имени [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона или другого иностранного чиновника либо государства

Артур Айрапетовадвокат

Признание правомерности

Единственный способ для Великобритании и Марокко спасти своих сограждан — это обмен, утверждает Артур Айрапетов. Но для этого необходимо согласиться с решением суда.

Если вы хотите помочь своим гражданам и предлагаете ДНР обмен, вы так или иначе соглашаетесь и с этим приговором, и с тем, что субъект ДНР существует не только на бумаге

Артур Айрапетовадвокат

«Признание или непризнание указанного приговора со стороны тех или иных государств не имеет никакого значения для национального права Донецкой народной республики. Но рано или поздно исходя из гуманитарных соображений придется Великобритании подключаться и признавать этот приговор, если, конечно, она хотела бы помочь своим гражданам. Она будет вынуждена признавать приговор, чтобы проявить гуманитарные функции в отношении этих военнопленных», — заключил он.

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Судебный процесс

Суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших на стороне Украины, к высшей мере наказания. Их осудили по статьям о наемничестве, насильственном захвате власти, совершении преступления группой лиц, в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Они частично признали свою вину.

Защита намерена обжаловать приговор, апелляцию можно подать в течение месяца.

Наемники воевали в Мариуполе и попали в плен в середине апреля. Суд начал рассматривать дело 6 июня.

Смертная казнь в ДНР осуществляется путем расстрела. Если глава республики помилует осужденных, наказание могут заменить на 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила приговор. Она назвала осужденных британцев военнопленными, а решение — нелегитимным.

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Мария Сметанина
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