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Назван основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»

«Матч ТВ»: Валерий Карпин станет основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Основным претендентом на пост главного тренера московского «Спартака» в случае ухода Паоло Ваноли станет наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин. Его кандидатуру называет «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что итальянский специалист Ваноли может покинуть столичный клуб. По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.

Карпин вернулся к работе в «Ростове» в марте. Он сохранил за собой пост главного тренера сборной России.

Карпин уже сотрудничал с красно-белыми. Россиянин работал генеральным директором клуба и дважды возглавлял команду. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал серебро чемпионата России.

Как игрок Карпин трижды становился чемпионом России в составе «Спартака». Он выступал за команду с 1990 по 1994 год, записав на свой счет 44 гола в 163 матчах.

Николай Костюков
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