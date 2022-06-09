Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Вероника Кудерметова
0:1
Завершен
Анна Блинкова
Хертогенбосх (ж)
Швеция
Сегодня
21:45 (Мск)
Сербия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 3-й тур
Северная Македония
Сегодня
21:45 (Мск)
Грузия
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 4. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 5-й матч
Спорт

Стало известно о скором уходе Ваноли с поста тренера «Спартака»

La Gazzetta dello Sport: Паоло Ваноли покинет пост главного тренера московского «Спартака»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин заявил, что итальянский специалист Паоло Ваноли в ближайшее время покинет пост главного тренера московского «Спартака». Об этом репортер написал в своем Twitter.

Бьянкин сообщил, что в скором времени клуб и Ваноли могут сделать совместное заявление о прекращении сотрудничества. О возможном уходе специалиста стало известно в мае, однако тогда в столичном клубе информацию опровергли.

29 мая «Спартак» под руководством Ваноли обыграл «Динамо» в финале Кубка России. Для красно-белых эта победа в Кубке стала первой за 19 лет.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021-го. Минувший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда завершила на десятом месте.

Специалист известен по работе в тренерских штабах «Челси», «Интера» и сборной Италии. Как игрок он дважды привлекался к матчам за сборную Италии.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Минобороны России показало уничтожение украинской «Фурии»
Российский заключенный получил срок за пропаганду запрещенного в России АУЕ
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде
Туристка на самокате нанесла полуторамиллионный ущерб культовому памятнику Рима
iPhone неделю пролежал под водой и продолжил работать
Врач назвала противопоказания для употребления суши
Главу МИД Украины пригласили на встречу министров иностранных дел стран ЕС
Премиальный iPhone подешевел в России
Станция московского метро «Парк Победы» заработала в штатном режиме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.