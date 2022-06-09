Стало известно о скором уходе Ваноли с поста тренера «Спартака»

La Gazzetta dello Sport: Паоло Ваноли покинет пост главного тренера московского «Спартака»

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин заявил, что итальянский специалист Паоло Ваноли в ближайшее время покинет пост главного тренера московского «Спартака». Об этом репортер написал в своем Twitter.

Бьянкин сообщил, что в скором времени клуб и Ваноли могут сделать совместное заявление о прекращении сотрудничества. О возможном уходе специалиста стало известно в мае, однако тогда в столичном клубе информацию опровергли.

29 мая «Спартак» под руководством Ваноли обыграл «Динамо» в финале Кубка России. Для красно-белых эта победа в Кубке стала первой за 19 лет.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021-го. Минувший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда завершила на десятом месте.

Специалист известен по работе в тренерских штабах «Челси», «Интера» и сборной Италии. Как игрок он дважды привлекался к матчам за сборную Италии.