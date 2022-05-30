Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Польша
1 июня
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Колорадо Эвеланш
1 июня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
Спорт

В «Спартаке» отреагировали на информацию об уходе главного тренера

В «Спартаке» назвали фейком информацию об уходе итальянца Ваноли с поста главного тренера
Паоло Ваноли

Паоло Ваноли . Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об уходе итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Зеленов назвал новость фейком, заявив, что специалист уже обсуждает со спортивным директором клуба Лукой Каттани план на сборы красно-белых. «Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой», — добавил он.

Ранее 30 мая «Чемпионат.com» сообщил, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак». По информации источника, специалист уже сообщил о решении своему окружению. При этом отмечается, что окончательного разговора между клубом и Ваноли еще не состоялось.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России и заняла десятое место в чемпионате страны.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Двух российских наемников убили в ЦАР
Юрий Лоза нашел аргументы в защиту теории плоской Земли
Выход смартфона для метавселенной от HTC отложили
Украина подтвердила поставку дальнобойных РСЗО из США
В Норвегии назвали причину поставок оружия Украине
Фигуристка-чемпионка сравнила жестокость методов работы в России и США
Россиянина отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии
Генпрокуратура проверит книги украинского журналиста Гордона
СВР сообщила о планах Киева переименовать Московскую улицу в честь Франции
Российским чиновникам решили выдавать суточные рублями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.