В «Спартаке» отреагировали на информацию об уходе главного тренера

В «Спартаке» назвали фейком информацию об уходе итальянца Ваноли с поста главного тренера

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об уходе итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Зеленов назвал новость фейком, заявив, что специалист уже обсуждает со спортивным директором клуба Лукой Каттани план на сборы красно-белых. «Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой», — добавил он.

Ранее 30 мая «Чемпионат.com» сообщил, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак». По информации источника, специалист уже сообщил о решении своему окружению. При этом отмечается, что окончательного разговора между клубом и Ваноли еще не состоялось.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России и заняла десятое место в чемпионате страны.