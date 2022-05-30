Стало известно о желании итальянского тренера «Спартака» покинуть клуб

«Чемпионат.com»: главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли принял решение покинуть клуб

Главный тренер московского «Спартака», итальянец Паоло Ваноли принял решение покинуть клуб. О таком его желании стало известно «Чемпионат.com».

По информации источника, специалист уже сообщил о решении своему окружению. При этом отмечается, что окончательного разговора между клубом и Ваноли еще не состоялось. Кроме того, гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии РИА Новости подчеркнул, что итальянец может уйти из команды, хотя предпосылок к этому не было.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и стал победителем Кубка России. Для команды победа в этом турнире стала первой за 19 лет. Последний раз красно-белым удавалось завоевать награду в сезоне-2002/2003. Для Ваноли это первый трофей в тренерской карьере.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. До этого он работал с юношескими сборными Италии, а также был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».