Названы самые популярные регионы России для хайкинга

Tvil.ru: Крым стал самым популярным регионом России для горных походов

Отечественные путешественники назвали самые востребованные регионы России для хайкинга. О предпочтениях туристов свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Согласно полученным данным, 33 процента россиян для горных походов выбрали Крым. «Более тридцати процентов опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Второе место по популярности занял Алтайский край, который рекомендуют 27 процентов респондентов. «Бронзу» разделили турмаршруты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В топ-10 рейтинга также вошли Краснодарский край и Камчатский край (по семь процентов), Башкирия и Карелия (по четыре процента), Красноярский край, Кемеровская область и Северная Осетия (по два процента).

Ранее сообщалось, что в Мордовии запустили новый национальный туристический маршрут «Зов Торамы». В ходе двухдневной экскурсии путешественники смогут познакомиться с самобытностью самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы.