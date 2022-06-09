Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Названы самые популярные регионы России для хайкинга

Tvil.ru: Крым стал самым популярным регионом России для горных походов

Фото: iam_os / Unsplash

Отечественные путешественники назвали самые востребованные регионы России для хайкинга. О предпочтениях туристов свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Согласно полученным данным, 33 процента россиян для горных походов выбрали Крым. «Более тридцати процентов опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Материалы по теме:
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020
Дело храбрых. Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Дело храбрых.Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
9 октября 2021

Второе место по популярности занял Алтайский край, который рекомендуют 27 процентов респондентов. «Бронзу» разделили турмаршруты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В топ-10 рейтинга также вошли Краснодарский край и Камчатский край (по семь процентов), Башкирия и Карелия (по четыре процента), Красноярский край, Кемеровская область и Северная Осетия (по два процента).

Ранее сообщалось, что в Мордовии запустили новый национальный туристический маршрут «Зов Торамы». В ходе двухдневной экскурсии путешественники смогут познакомиться с самобытностью самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Число отравившихся в лагере «Авангард» детей увеличилось
Минюст Латвии призвал разрешить изымать собственность России и Белоруссии
Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС
В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство
Британии предрекли глобальный дефицит продуктов из-за антироссийских санкций
Ваноли покинул «Спартак»
Психологи объяснили причину чувства зависти у россиян
Путин поручил повысить туристический кешбэк
Музей Транспорта Москвы напомнил об опередивших время концепт-карах в СССР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.