Российский бизнесмен поможет Илону Маску купить Twitter
Дубайский венчурный фонд Vy Capital, принадлежащий российскому бизнесмену Александру Тамасу, станет инвестором в сделке американского предпринимателя Илона Маска с Twitter. О том, что покупке соцсети может помочь российский бизнесмен, стало известно агентству Bloomberg.
Компания инвестировала 700 миллионов долларов в сделку по покупке социальной сети. Таким образом, фонд стал третьим по величине внешним инвестором в сделке после основателя компании Oracle Ларри Эллисона и американского венчурного фонда Sequoia Capital. По данным за 2020 год, Vy Capital управляла активами более чем на 2 миллиарда долларов, с тех пор они выросли вдвое. По информации источников агентства, в число спонсоров компании входят крупные американские фонды.
При этом, фирма Тамаса не в первый раз поддерживает идеи Маска. В частности, она инвестировала в производство электромобилей Tesla, компанию по строительству туннелей The Boring Company, а также в нейтротехнологисескую компанию Neuralink Corp.
О намерении Маска купить Twitter стало известно в конце апреля, за соцсеть он хотел заплатить 44 миллиарда долларов. В середине мая Маск приостановил сделку и сообщил, что не готов завершать ее, пока компания не докажет, что доля фейковых аккаунтов на платформе не превышает пяти процентов. В июне предприниматель обвинил компанию в том, что она мешает ему получить информацию о фальшивых аккаунтах на платформе, а также пригрозил отказаться от приобретения акций.