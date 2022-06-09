На мотогонке на острове Мэн перепутали жертв аварии и назвали Лавореля выжившим

Организаторы серии гонок Isle of Man TT, которые проходят на британском острове Мэн, неправильно установили личности погибшего в аварии спортсмена и его выжившего напарника. Об этом сообщается на сайте соревнования.

«Первоначальная идентификация проводилась в соответствии с установленными процедурами и, как представляется, привела к ошибке», — говорится в заявлении организаторов. Отмечается, что семьи гонщиков проинформированы о случившемся.

Изначально сообщалось, что 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками погиб француз Оливье Лаворель, а его напарник Сезар Шаналь был доставлен в госпиталь и находится в критическом состоянии. После проверки выяснилось, что объявленный ранее умершим Лаворель жив и продолжает лечение в больнице, а Шаналь скончался на месте аварии.

Всего за время гонок в 2022 году погибли и спортсмена. 7 июня североирландский мотогонщик Дэви Морган, выступавший в классе Supersport, вылетел с трассы и получил несовместимые с жизнью травмы. 2 июня насмерть разбился британец Марк Перслоу.

TT Isle of Man считается одной из самых опасных мотогонок в мире. Соревнования проводятся с 1911 года, за это время в авариях погибли 263 гонщика.