Новый ведущий «Сегодня вечером» рассказал о реакции Галкина на его назначение

Цискаридзе заявил, что Галкин ответил шуткой на его назначение ведущим «Сегодня вечером»

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о волнении перед первыми съемками в качестве нового ведущего в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Цискаридзе также описал реакцию предыдущего ведущего проекта, юмориста Максима Галкина, на его назначение, пишет KP.RU.

«Я дружу с Максимом Галкиным. После того, как провел первый эфир ["Сегодня вечером"], я ему написал. Он шуточно ответил», — заявил Цискаридзе.

Артист напомнил, что первый проведенный им выпуск программы был посвящен Дню Победы. В связи с этим он сильно беспокоился перед съемками. «В моей семье 9 Мая — непререкаемый праздник. (...) Поэтому я очень волновался, когда меня пригласили на программу к 9 Мая, боялся скатиться в ложный пафос», — признался он и добавил, что в дальнейшем уже не испытывал страха перед съемками.

В заключение звезда выразила уверенность в том, что не сможет вести программу так, как это делал Галкин или его предшественник Андрей Малахов. По словам артиста, он сможет делать это «только как Цискаридзе».

Галкин начал вести «Сегодня вечером» в 2017 году, после того как Малахов покинул Первый канал. Первый выпуск программы, в котором Галкина сменил Цискаридзе, вышел на Первом канале 7 мая. Программа была посвящена песням из знаменитых фильмов о Великой Отечественной войне.

В начале марта стало известно об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой. Позже она опровергла слухи о решении не возвращаться в РФ, уточнив, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». После этого журналисты KP.RU заявили, что Галкин и Пугачева отправились в Израиль, так как планировали навестить родных, а также провести несколько концертов.