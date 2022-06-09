Выдачу российских паспортов попросили организовать в Энергодаре и Бердянске

В ГУ МВД Запорожья заявили о необходимости выдавать паспорта РФ в Энергодаре и Бердянске

Жители занятых российскими войсками населенных пунктов Запорожской области просят администрацию открыть центры по приему документов на российское гражданство в Энергодаре и Бердянске. Об этом в разговоре с изданием «Украина.ру» заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

По его словам, пока российские паспорта начали выдавать только в Мелитополе, жителям других городов и поселков приходится ездить туда издалека. Он также заявил о необходимости расширить географию и в другие населенные пункты. «Мы уже видим, что количество желающих приобрести российское гражданство — более 60 процентов однозначно. (...) Я прогнозирую где-то в районе 80 процентов и больше», — рассказал Селиванов.

Он добавил, что большинство оставшихся в регионе жителей настроены либо пророссийски, либо нейтрально, и большая часть из них желает стать гражданами России. «Российский паспорт — это не столько идеологический выбор, сколько вопрос жизненных возможностей», — пояснил представитель управления.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин назначил на должность зампреда правительства республики бывшего первого заместителя главы Ульяновской области Александра Костомарова. В тот же день, 8 июня, он подписал указ о назначении премьер-министром ДНР бывшего сотрудника Минпромторга России Виталия Хоценко.