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Глава ДНР назначил российского чиновника первым замруководителя администрации

Глава ДНР Пушилин назначил первым замруководителя администрации Александра Костомарова
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил первым заместителем руководителя своей администрации Александра Костомарова, бывшего первого заместителя главы Ульяновской области. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания — 8 июня.

Ранее в этот же день Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко, бывшего сотрудника Минпромторга России, председателем правительства республики. Заместителем главы правительства стал Евгений Солнцев, ранее занимавший должность помощника Минстроя России.

Предыдущее правительство было отправлено в отставку, однако оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

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Марина Совина
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