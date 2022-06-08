Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин назначил экс-сотрудника Минпромторга России главой правительства ДНР

Глава ДНР Пушилин назначил премьер-министром бывшего сотрудника Минпромторга РФ Хоценко
Виталий Хоценко

Виталий Хоценко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил председателем правительства бывшего сотрудника Минпромторга России Виталия Хоценко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР.

Как отмечается в документе, Хоценко назначен премьер-министром в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции республики. Отмечается, что указ вступает в среду со дня подписания — 8 июня. Ранее в этот же день Хоценко назначили исполняющим обязанности председателя правительства ДНР.

Материалы по теме:
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022

Глава ДНР также подчеркнул, что рассчитывает на нового премьер-министра в формировании кабмина. По его словам, этот процесс произойдет «очень быстро». «Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись», — добавил он. Пушилин отметил, что Хоценко имеет достаточный опыт, который поможет выстроить эффективность работы правительства.

Сейчас я рассчитываю, конечно, на позицию нового председателя правительства. Ему необходимо выстроить команду, ему необходимо расставить приоритеты

Денис Пушилинглава Донецкой народной республики

Новый премьер ДНР работал в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в министерстве, передает РИА Новости. По словам министра, новый премьер ДНР успел проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами. «В решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку», — добавил Мантуров.

Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях — уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России

Денис Мантуровминистр промышленности и торговли России

Кроме того, Хоценко является выпускником четвертого потока в «школе губернаторов» и финалистом конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.

Старое правительство отправили в отставку

8 июня Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. При этом правительство ДНР продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Материалы по теме:
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
24 марта 2022
«Нам не впервой подниматься из пепла» Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
«Нам не впервой подниматься из пепла»Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
30 марта 2022

В частности, в отставку отправлен и его председатель Александр Ананченко. Он возглавил правительство республики в 2018 году. Теперь политик займется развитием государственного сектора, рассказал глава ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пушилин назначил экс-сотрудника Минпромторга России главой правительства ДНР
Морпех ВСУ признался в расстреле мирных жителей Мариуполя
Стало известно о взрыве около генконсульства США в Ираке
Названы самые опасные для здоровья овощи и фрукты
Глава ДНР назначил российского чиновника первым замруководителя администрации
Пушилин назначил экс-помощника Минстроя России замглавы правительства ДНР
Страны G7 задумались об установлении потолка цен на российскую нефть
Сбербанк временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов
Посол ЛНР прокомментировал суд над наемниками в Донецке
Американское издание указало на скрытое оружие России против Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.