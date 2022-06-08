Пушилин назначил экс-сотрудника Минпромторга России главой правительства ДНР

Глава ДНР Пушилин назначил премьер-министром бывшего сотрудника Минпромторга РФ Хоценко

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил председателем правительства бывшего сотрудника Минпромторга России Виталия Хоценко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР.

Как отмечается в документе, Хоценко назначен премьер-министром в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции республики. Отмечается, что указ вступает в среду со дня подписания — 8 июня. Ранее в этот же день Хоценко назначили исполняющим обязанности председателя правительства ДНР.

Глава ДНР также подчеркнул, что рассчитывает на нового премьер-министра в формировании кабмина. По его словам, этот процесс произойдет «очень быстро». «Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись», — добавил он. Пушилин отметил, что Хоценко имеет достаточный опыт, который поможет выстроить эффективность работы правительства.

Сейчас я рассчитываю, конечно, на позицию нового председателя правительства. Ему необходимо выстроить команду, ему необходимо расставить приоритеты Денис Пушилин глава Донецкой народной республики

Новый премьер ДНР работал в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в министерстве, передает РИА Новости. По словам министра, новый премьер ДНР успел проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами. «В решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку», — добавил Мантуров.

Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях — уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России Денис Мантуров министр промышленности и торговли России

Кроме того, Хоценко является выпускником четвертого потока в «школе губернаторов» и финалистом конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.

Старое правительство отправили в отставку

8 июня Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства республики. При этом правительство ДНР продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

В частности, в отставку отправлен и его председатель Александр Ананченко. Он возглавил правительство республики в 2018 году. Теперь политик займется развитием государственного сектора, рассказал глава ДНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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