Премьер-министр ДНР ушел в отставку

Глава ДНР Пушилин отправил в отставку премьер-министра Ананченко

Глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку премьер-министра республики Александр Ананченко. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале политика.

Аначенко возглавил правительство республики в 2018 году. Теперь, как отметил глава республики, экс-премьер займется развитием государственного сектора.

«Кандидатура на должность [нового] председателя правительства сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой народной республики», — написал Пушилин, не указав имени кандидата. Об уходе в отставку других членов правительства пока не сообщалось.

Ранее глава ДНР опроверг слухи о своем ранении в Красном Лимане. Он назвал сведения на этот счет фейком и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.