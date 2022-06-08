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Премьер-министр ДНР ушел в отставку

Глава ДНР Пушилин отправил в отставку премьер-министра Ананченко

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку премьер-министра республики Александр Ананченко. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале политика.

Аначенко возглавил правительство республики в 2018 году. Теперь, как отметил глава республики, экс-премьер займется развитием государственного сектора.

«Кандидатура на должность [нового] председателя правительства сегодня мною внесена в Народный Совет Донецкой народной республики», — написал Пушилин, не указав имени кандидата. Об уходе в отставку других членов правительства пока не сообщалось.

Ранее глава ДНР опроверг слухи о своем ранении в Красном Лимане. Он назвал сведения на этот счет фейком и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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Алевтина Запольская
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