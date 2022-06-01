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Пушилин опроверг слухи о своем ранении

Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о том, что получил ранение у Красного Лимана

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг слухи о том, что получил ранение у Красного Лимана. Его цитирует RT.

«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве», — заявил Пушилин, отметив, что и он, и губернатор чувствуют себя хорошо.

Ранее информацию о ранении Пушилина также опровергли в администрации главы ДНР, назвав ее фейком.

Сообщение о том, что лидер ДНР якобы получил ранение в соцсетях опубликовал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

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Алевтина Запольская
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