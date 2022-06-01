Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Администрация Пушилина отреагировала на сообщения о его ранении

Администрация главы ДНР Пушилина назвала фейком сообщения о его ранении в Красном Лимане

Фото: denis-pushilin.ru / Globallookpress.com

Администрация главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина отреагировала на появившиеся сообщения о его ранении в Красном Лимане, передает РИА Новости.

В Донецке назвали данную информацию фейком. «Нет, это не правда... фейк», — сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что о ранении Пушилина написал в соцсетях советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли часть подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку
В США описали десятки везущих в Донбасс оружие автоколонн
В Госдуме предрекли скорую зачистку всего Донбасса
Мужчина семь лет прятал обручальное кольцо в электронной книге возлюбленной
В Сочи открыли памятник Доктору Лизе
Кадыров заявил о вывозе бойцами ВСУ 300 гражданских в промзону Северодонецка
США заявили о проведении киберопераций в поддержку Украины
Администрация Пушилина отреагировала на сообщения о его ранении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.