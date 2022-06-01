Администрация Пушилина отреагировала на сообщения о его ранении

Администрация главы ДНР Пушилина назвала фейком сообщения о его ранении в Красном Лимане

Администрация главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина отреагировала на появившиеся сообщения о его ранении в Красном Лимане, передает РИА Новости.

В Донецке назвали данную информацию фейком. «Нет, это не правда... фейк», — сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Telegram-канал «Политика Страны» сообщил, что о ранении Пушилина написал в соцсетях советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли часть подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.