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Американский F-35 получит новое оружие

ВВС США заключили контракт на разработку новой ракеты для истребителя F-35

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракты с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и L3Harris Technologies на разработку дублирующего ударного оружия класса «воздух-земля» для истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Defense News.

В рамках контрактов сроком на три месяца компании будут работать над задачами первого этапа проекта SIAW (stand-in attack weapon). Каждое соглашение оценивается в два миллиона долларов. Полученное оружие даст возможность поражать средства противовоздушной обороны (ПВО), пусковые установки крылатых и баллистических ракет, а также противоспутниковые системы.

Отмечается, что новые ракеты будут не такими дальнобойными, как ракеты, запускаемые с ракетоносцев B-52. Боеприпас применяется после проникновения в воздушное пространство потенциального противника.

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Директор по развитию бизнеса Northrop Grumman Майкл Стюарт отметил, что новые ракеты должны помещаться во внутренних отсеках F-35. Это позволит расширить возможности истребителя без ущерба для малозаметности. При создании нового оружия Northrop Grumman использует опыт, полученный в ходе работы над противорадиолокационной ракетой увеличенной дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER).

В сопроводительных документах к проекту бюджета на 2023 финансовый год ВВС США запросили 78 миллионов долларов на покупку 42 единиц нового оружия.

В феврале компания Northrop Grumman провела вторые летные испытания противорадиолокационной ракеты увеличенной дальности AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER).

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Даниил Иринин
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