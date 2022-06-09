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Потомок Толстого прокомментировал исключение «Войны и мира» из программы Украины

Праправнук Толстого прокомментировал исключение «Войны и мира» из программы Украины

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Советник президента Российской Федерации по культуре и праправнук Льва Толстого Владимир Толстой прокомментировал исключение «Войны и мира» из школьной программы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

После заявления замминистра образования Украины Андрея Витренко о том, что ведомство пришло к решению исключить роман «Война и мир», а также ряд других произведений, воспевающих русские войска, из программы для украинских школьников, ситуацию прокомментировал потомок писателя.

Владимир Толстой сообщил, что это решение может негативно сказаться на образовании подрастающего поколения страны, а также подчеркнул, что «Война и мир» — одно из самых значимых произведений литературы в мире.

«Если это произошло, значит, обеднили себя, потому что это одно из лучших произведений мировой литературы. И если кто-то там посчитал необходимым убрать из программы, значит, они обеднили своих школьников», — заявил политик.

В середине апреля этого года стало известно о планах праправнука Льва Толстого снять сериал о писателе.

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Анастасия Астахова
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