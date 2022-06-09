Эрдоган предрек катастрофу при дальнейшей милитаризации островов в Эгейском море

Эрдоган предупредил, что милитаризация островов в Эгейском море приведет к катастрофе

Милитаризация островов в восточной части Эгейского моря может привести к катастрофе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Конфликты и потенциальные угрозы в нашем регионе свидетельствуют о том, что альянсу НАТО как никогда нужны единство и солидарность. В такое критическое время мы сожалеем о том, что в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре были применены стратегии, которые угрожают правам и интересам нашей страны, основанным на международных соглашениях», — заявил политик в ходе выступления на военных учениях «Эфес-2022» в Измире.

По словам турецкого лидера, Анкара не станет отказываться от своих прав. Эрдоган подчеркнул, что власти готовы в случае необходимости применить полномочия в Эгейском море, предоставленные им международными соглашениями о вооружении островов. «Я не шучу, это может закончиться катастрофой. Я призываю Грецию держаться подальше от мечтаний, которые приведут к сожалениям», — предостерег Эрдоган.

13 мая парламент Греции одобрил внесение поправок в соглашение с США, которое позволяет увеличить американское военное присутствие в регионе. Поправки были внесены в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Оно было подписано в октябре 2021 года. Согласно договору, США получают в пользование четыре военные базы: военный лагерь Яннули, военно-морскую базу на Крите, стрельбище Литохоро и лагерь Георгула.

В свою очередь, Эрдоган усомнился, что развернутые в Греции американские базы направлены против России. Он напомнил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предлагал ему вести переговоры между Анкарой и Афинами без участия третьих стран. Однако спустя две недели греческий политик выступил в Конгрессе США, где произнес речь с антитурецкой риторикой.

9 июня Министерство иностранных дел Греции опубликовало 16 карт, на которых показаны незаконные действия Турции против греческого суверенитета в Эгейском море. В заявлении министерства сказано, что карты начинаются в хронологическом порядке со статус-кво, закрепленного в Лозаннском (1923 года) и Парижском (1947 года) договорах. Согласно заявлению МИД, карты подробно показывают «масштабы турецкого ревизионизма, направленного на изменение статус-кво, нарушающего международное право и международное морское право, а также угрожающего миру, безопасности и стабильности региона».