Умер чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР

Чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР по волейболу Олег Молибога умер в 69 лет

Умер олимпийский чемпион Игр-1980 в Москве Олег Молибога. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 69 лет.

На счету Молибога, помимо золота московской Олимпиады в составе сборной СССР, серебро Игр-1976 в Монреале, два титула чемпиона мира и четыре — чемпиона Европы. Также он становился обладателем Кубка мира и Кубка европейских чемпионов. После окончания спортивной карьеры Молибога стал тренером ЦСКА, за который ранее выступал.

21 февраля олимпийский чемпион Александр Сидоренко умер в возрасте 61 года. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Сидоренко завоевал золото Олимпиады-1980 на дистанции 400 метров комплексным плаванием.