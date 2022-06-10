Российских гребцов-чемпионов дисквалифицировали за допинг

Победителя ОИ гребца Дьяченко и чемпиона мира Липкина отстранили на четыре года за допинг

Российских гребцов Александра Дьяченко, Николая Липкина и Александру Дупик дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Олимпийский чемпион 2012 года Дьяченко отстранен на четыре года за применение запрещенных препаратов тренболона и метенолона. Его результаты с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулированы. Четырехкратный чемпион мира Липкин, который помимо тренболона и метенолона употреблял оксандролон, получил такое же наказание.

Многократная чемпионка России Дупик, которая выступает на соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, дисквалифицирована на два года. Она отстранена за применение фуросемида. Ее результаты с 19 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года аннулированы.

29 марта Международная федерация плавания (FINA) на четыре года дисквалифицировала россиян Артема Лобузова, Александру Соколову и Артема Подьякова за нарушение антидопинговых правил. Из-за отстранения Лобузова сборная России лишилась золотых медалей чемпионата мира-2016 в мужской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем.