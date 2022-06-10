Глава РФС оценил возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок

Глава РФС Дюков заявил о нежелании обсуждать возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном бойкоте московским «Спартаком» матча за Суперкубок против «Зенита». Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, ему ничего не известно об этом. «В истории Суперкубка никогда не было подобных прецедентов. Даже не хочется обсуждать такой сценарий. Его будет трудно как-то объяснить», — заявил Дюков.

Глава РФС высоко оценил роль Суперкубка для подготовки к новому сезону. Он также заявил, что в Санкт-Петербург приедет множество спартаковских болельщиков.

Ранее 10 июня РФС назвал Санкт-Петербург местом проведения встречи, игра должна состояться 9 июня. «Спартак» в Telegram-канале намекнул на возможный бойкот встречи, так как команда хотела сыграть в «Лужниках» или на нейтральном поле.