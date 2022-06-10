Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Молдавия
2:4
2-й тайм
live
Латвия
Лига наций УЕФА|Лига D. Группа 1. 3-й тур
Азербайджан
0:0
2-й тайм
live
Словакия
Лига наций УЕФА|Лига C. Группа 3. 3-й тур
Австрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 3-й тур
Дания
Сегодня
21:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 1. 3-й тур
Спорт

Глава РФС оценил возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок

Глава РФС Дюков заявил о нежелании обсуждать возможный бойкот «Спартаком» Суперкубка
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном бойкоте московским «Спартаком» матча за Суперкубок против «Зенита». Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, ему ничего не известно об этом. «В истории Суперкубка никогда не было подобных прецедентов. Даже не хочется обсуждать такой сценарий. Его будет трудно как-то объяснить», — заявил Дюков.

Глава РФС высоко оценил роль Суперкубка для подготовки к новому сезону. Он также заявил, что в Санкт-Петербург приедет множество спартаковских болельщиков.

Ранее 10 июня РФС назвал Санкт-Петербург местом проведения встречи, игра должна состояться 9 июня. «Спартак» в Telegram-канале намекнул на возможный бойкот встречи, так как команда хотела сыграть в «Лужниках» или на нейтральном поле.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Румыния впервые испытала американскую HIMARS
49-летняя Хайди Клум показала тело в откровенных нарядах
Ограбление под предлогом обмена валюты в Москве попало на видео
Британец покусал полицейского и напал на постояльцев отеля на популярном курорте
В Москве подорожали новые квартиры
Назван эффективный способ похудеть к отпуску
Посла России вызвали в эстонский МИД из-за слов Путина о Нарве
МВД возбудило дело после убийства медведя с помощью взрывчатки
Малышева развеяла миф о похудении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.