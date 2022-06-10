Потери западных компаний в России приблизились к 60 миллиардам долларов

The Wall Steet Journal: потери международных компаний в России приблизились к $60 млрд

Потери международных компаний в России приблизились к 60 миллиардам долларов и могут возрасти на фоне санкций, пишет The Wall Steet Journal.

По данным Йельского университета, более 1000 западных предприятий решили уйти с российского рынка или урезать масштабы работы после начала военной операции Москвы на Украине. На фоне сложностей экономики страны и слабого потребительского спроса компании, отчитывающиеся по международным стандартам, фиксируют расходы от обесценения активов.

Так, сеть «Макдоналдс», продающая свой бизнес российскому владельцу, может списать до 1,4 миллиарда долларов, Exxon Mobil, отказывающаяся от проектов на Дальнем Востоке, — 3,4 миллиарда долларов, пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev (бренд Budweiser ) — 1,1 миллиарда. Компании, остающиеся в стране, тоже идут на списания — TotalEnergies в апреле отразил обесценение активов на сумму 4,1 миллиардa, что объяснялось неопределенностью в ситуации с проектом «Арктик СПГ 2» в условиях санкций.

Однако финансовые рынки «вознаграждают» компании за уход из России. Рост стоимости покидающих рынок компаний значительно превосходит их единоразовые потери, отметили специалисты Йельского университета.

Для России уход крупных иностранных предприятий может создавать риски потери рабочих мест. Часть компаний пока продолжает сохранять зарплаты сотрудникам на время приостановки работы. В июне стало известно о первой программе добровольного ухода сотрудников с начала кризиса: уволиться работникам предложил Volkswagen.

В Центре стратегических разработок (ЦСР) ожидают, что с приростом безработицы к концу года может столкнуться значительная часть российских регионов. В 53 регионах показатель безработицы увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января-марта 2022 года. Наибольшие показатели ожидаются в Курганской области (12,5 процента), Республике Коми (12,3 процента), Карелии (11,8 процента), Ульяновской и Костромской областях (10,5 процента).