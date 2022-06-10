Аналитики дали прогноз по безработице в России

«Ъ»: аналитики ЦСР спрогнозировали прирост безработицы в части регионов к концу 2022 года

К концу 2022 года часть российских регионов может столкнуться с приростом безработицы. Такой прогноз дали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом в пятницу, 10 июня, пишет «Коммерсантъ».

Как следует из прогноза, в 53 регионах показатель безработицы увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января—марта 2022 года. Наибольшие показатели ожидаются в Курганской области (12,5 процента), Коми (12,3 процента), Карелии (11,8 процента), Ульяновской и Костромской областях (10,5 процента).

Главный аналитик отдела спецпроектов и программ центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР Дмитрий Сухоруков пояснил, за основу расчетов взята детальная отраслевая статистика в разрезе регионов. Она позволяет моделировать падение занятости в отдельно взятой отрасли в зависимости от ожидаемого сокращения производства с учетом различных факторов.

Ожидается, что рост безработицы может наблюдаться в регионах с ярко выраженной промышленной структурой экономики — ввиду ограничений экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции, перестройки работы предприятий и оттока кадров. В то же время рынки труда крупнейших городских агломераций страны, за отдельными исключениями, испытают относительно умеренное влияние кризиса. Так, к концу года безработица в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, вероятнее всего, не превысит уровня пяти-шести процентов — благодаря «сервисной» структуре экономики, мало затронутой санкциями.

7 июня президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в России в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Он назвал это серьезным достижением в нынешних условиях. При этом, по его словам, риски на рынке труда по-прежнему сохраняются, так что ситуацию необходимо держать под контролем.

3 июня в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда доложили, что число зарегистрированных безработных в России к 30 мая возросло до 686,4 тысячи человек. Однако, по словам Голиковой, число вакансий превышает численность официально безработных граждан более чем в три раза.