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Спорт

Глава UFC назвал возможного следующего соперника Макгрегора

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что следующим соперником Макгрегора должен стать Чендлер
Майкл Чендлер

Майкл Чендлер. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора должен стать американец Майкл Чендлер. Об этом сообщает TMZ.

По мнению функционера, такой поединок был бы отличным вариантом для возвращения ирландца в UFC. «Посмотрим, какой будет ситуация, когда вернется Конор, но это именно тот бой, который я бы хотел организовать. Сейчас Конор на восьмой строчке в рейтинге, Чендлер — пятый, так что в этом поединке точно есть смысл», — заявил Уайт.

Функционер также назвал возможные сроки возвращения Макгрегора. По его словам, бой с участием ирландца может состояться в конце 2022-го или начале 2023 года.

Бывший чемпион UFC Макгрегор не дрался с лета 2021-го. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. В концовке первого раунда он получил перелом ноги.

Алексей Гусев
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