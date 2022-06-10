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Российским экспортерам разрешили не продавать валютную выручку

Правительство отменило правило об обязательной продаже 50% валютной выручки

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к работающим на экспорт компаниям об обязательной продаже валютной выручки в размере не менее 50 процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Это решение принято на основании соответствующего указа, который президент России Владимир Путин подписал накануне, 9 июня. В документе указано, что с 10 июня регулировать продажу выручки должна правительственная комиссия.

Поводом для послаблений в части продаж валюты на российской бирже стало чрезмерное укрепление рубля, которое угрожает доходам бюджета и конкурентоспособности российской промышленности.

Обязательства по продаже валюты появились после ввода российских войск на территорию Украины, когда курс рубля упал до исторического минимума. Причем на тот момент продавать требовалось не менее 80 процентов. Однако на фоне серьезного торгового профицита и административных ограничений, в рамках которого желающих купить доллары и евро оказалось не так много, эти параметры пришлось изменять.

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Платон Щукин
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