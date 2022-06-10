Во внешнем виде членов делегации из Туркмении в Кремле заметили одну особенность

Члены делегации из Туркмении прибыли в Кремль в одинаковых костюмах и с блокнотами

Члены делегации из Туркмении особым образом подготовились к визиту в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об одной особенности в их внешнем виде написали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram-канале.

Так, корреспонденты заметили, что все участники переговоров в Кремле прибыли в одинаковых костюмах, а в ходе выступления российского лидера одновременно воспользовались блокнотами.

10 июня состоялась встреча Путина с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств договорились в будущем подписать документ о двустороннем развитии отношений, а Бердымухамедов выразил надежду, что Путин в ближайшем времени посетит Ашхабад.

Переговоры были анонсированы еще в апреле — российский лидер в ходе телефонного разговора пригласил Бердымухамедова в Россию.