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Во внешнем виде членов делегации из Туркмении в Кремле заметили одну особенность

Члены делегации из Туркмении прибыли в Кремль в одинаковых костюмах и с блокнотами

Члены делегации из Туркмении особым образом подготовились к визиту в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об одной особенности в их внешнем виде написали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram-канале.

Так, корреспонденты заметили, что все участники переговоров в Кремле прибыли в одинаковых костюмах, а в ходе выступления российского лидера одновременно воспользовались блокнотами.

10 июня состоялась встреча Путина с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств договорились в будущем подписать документ о двустороннем развитии отношений, а Бердымухамедов выразил надежду, что Путин в ближайшем времени посетит Ашхабад.

Переговоры были анонсированы еще в апреле — российский лидер в ходе телефонного разговора пригласил Бердымухамедова в Россию.

Варвара Кошечкина
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