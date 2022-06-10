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Спорт

В «Спартаке» высказались о новом тренере

Директор «Спартака» Каттани назвал тренера Абаскаля одним из самых многообещающих в Европе

Фото: Marc Schumacher / Globallookpress.com

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале. Его слова приводятся на сайте команде.

Функционер поприветствовал испанского специалиста и назвал его одним из самых многообещающих тренеров Европы. «Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта», — заключил он. Каттани отметил, что тренер пока находится не в России, но уже полностью вовлечен в подготовку команды к новому сезону.

О назначении 33-летнего Абаскаля «Спартак» объявил ранее 10 июня. С февраля 2022 года тренер возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.

9 июня об уходе из московского клуба объявил итальянский тренер Паоло Ваноли. Вместе с 49-летним специалистом «Спартак» покинул и его штаб. Под руководством специалиста красно-белые выиграли Кубок России.

Дарья Коршунова
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